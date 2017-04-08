أخبار الأهلي يكشف سر استبعاد عمرو بركات من حسابات البدري

الشعلالي سبب استبعاد عمرو بركات من المباريات مع الأهلي

فجر مصدر داخل النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة مفاجأة كبيرة حول سر عدم مشاركة عمرو بركات لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في المباريات.

وكان عمرو بركات قد تعاقد مع الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أنه لم يشارك مع الفريق في المباريات حتى الآن بخلاف الإيفواري سليماني كوليبالي وأحمد حمودي اللذين شاركا مع الفريق بعد تعاقد الأهلي معهما في نفس فترة الانتقالات.

وأكد المصدر أن التونسي أنيس الشعلالي السبب في عدم مشاركة اللاعب حتى الآن مع الأهلي في المباريات.

وأوضح المصدر أن تقرير الشعلالي عن اللاعب أنه الأبطأ حتى الآن في الأهلي وفقًا لجهاز القياسات البدنية الذي يخضع له الفريق على هامش التدريبات.

وكان عمرو بركات قد خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي في مباراته الأخيرة أمام بتروجيت التي فاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز.