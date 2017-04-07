اخبار الاهلى

قناص الأهلي يقترب من ليرس البلجيكي

كتب ihfbib
- 7 أبريل، 2017 11:00 م
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عماد متعب

ليرس يفاوض عماد متعب

دخل ماجد سامي رئيس نادي وادي دحلة في مفاوضات قوية خلال الساعات القليلة الماضية مع عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل ضمه لصفوف ليرس البلجيكي.

وكان متعب قد أعلن في تصريحات سابقة بأنه سيرحل عن الأهلي في حالة عدم حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

ويرغب ماجد سامي في ضم المهاجم إلى صفوف ليرس البلجيكي ، حيث أجرى اتصالا هاتفيا به وأبلغه برغبته في التعاقد معه في الصيف المقبل.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن متعب رحب بمفاوضات سامي وأبدى رغبته في الانتقال لليرس في الموسم المقبل.

وكان متعب قد وقع على عقود تمديد تعاقده مع الأهلي لموسم أخر رفقة زميله حسام غالي.

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