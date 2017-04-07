تعرف على تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك قبل المران

إيناسيو للاعبي الزمالك: كل الأماني ممكنة

عقد البرتغالي إجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبيه قبل المران الأول له كمدير فني للفريق خلفا لمحمد حلمي.

وعين إيناسيو مدربا للزمالك خلفا للمقال محمد حلمي ، حيث سيتولى المدرب البرتغالي تدريب الفريق الأبيض لموسم ونصف وذلك بعد توقيعه على العقود.

وحرص إيناسيو على عقد جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم حيث أكد للاعبين بفتح صفحة جديدة ونسيان كل ما حدث في الفترة المقبلة ومصالحة جماهيرهم بالفوز على إنبي في المباراة المقبلة.

كما طالب إيناسيو اللاعبين ببذل أقصى جهدا مشيرا إلى أن كل الأماني ممكنة من أجل الفوز بالبطولات.