الزمالك يتلقى خبرا سارا قبل موقعة إنبي

باولو جاهز لقيادة هجوم الزمالك أمام إنبي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خبرا سارا قبل المواجهة المقبلة أمام إنبي وذلك بعودة حسام سلامة “باولو” للتدريبات مرة أخرى.

وكان باولو قد غاب عن المباراة السابقة أمام الشرقية والتي خسرها الزمالك أمام الشرقية بهدف نظيف بسبب إصابته في الركبة.

وشارك اللاعب في تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم تحت إشراف البرتغالي أجوستو إيناسيو الذي عين خلفا لمحمد حلمي.

كما شهدت تدريبات الفريق الأبيض مشاركة الزامبي إيمانويل مايوكا والذي ابتعد عن المشاركة مع فريقه في المباريات الأخيرة.