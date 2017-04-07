أخبار الزمالك اليوم.. معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة إنبي

إيناسيو يقرر إقامة معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة إنبي

قرر البرتغالي أجوستو إسناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إقامة معسكر مغلق للاعبيه قبل المواجهة المقبلة أمام إنبي.

ويخوض الزمالك مواجهة قوية الاثنين المقبل أمام إنبي وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستكون الأولى للمدرب البرتغالي كمديرا فنيا للفريق الأبيض بعد أن وقع على عقود قيادة الفريق لمدة موسم ونصف خلفا لمحمد حلمي.

ويأتي قرار إيناسيو بدخول فريقه في معسكر مغلق غدا لمة يومين من أجل التعرف أكثر على اللاعبين ولوضع اللاعبين في حالة تركيز.

كما يرغب إيناسيو في تعويد اللاعبين على طريقة لعبه من خلال هذا المعسكر والطريقة التي سيلعب بها أمام إنبي.