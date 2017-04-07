بالفيديو.. كهربا يسجل في تعادل الاتحاد أمام النصر بالدوري السعودي

التعادل الإيجابي يحسم قمة النصر والاتحاد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المواجهة القوية التي جمعت بين النصر والاتحاد في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري جميل السعودي للمحترفين.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم الاتحاد بهدف نيظف أحرزه المصري محمود عبد المنعم “كهربا” في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة نجح حسن الراهب في إدارك التعادل للنصر لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني ، كما رفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع.