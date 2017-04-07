حجازي يغيب عن الأهلي أمام الاتحاد السكندري

انعدام فرص لحاق حجازي بمواجهة الأهلي أمام الاتحاد

أصبحت فرص مشاركة أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري شبه معدومة وذلك بعدما تعرض اللااب للإصابة أمس في العضلة الضامة.

ولم يتمكن حجازي من استكمال مباراة فريقه أمام بتروجت أمس وخرج في الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة في العضلة الضامة ليحل زميله رامي ربيعة بديلا له.

وسيخضع اللاعب للأشعة غدا لتحديد مدة غيابه عن الفريق ، وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى إنعدام فرص لحاقة بمواجهة الاتحاد السكندري.

ويحل الأهلي ضيفا على الاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.