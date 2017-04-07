نجم الأهلي غاضب من تجاهل البدري

أكرم توفيق غضبان من تجاهل البدري

أبدى أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضبه من تجاهل المدير الفني للفريق حسام البدري له وعدم الاعتماد عليه في المباريات.

ولم ينجح اللاعب في حجز مكان أساسي له في تشكيل الأهلي هذا الموسم حيث اعتمد البدري في خط الوسط على الرباعي حسام غالي وحسام عاشور أحمد فتحي وعمرو السولية.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب على أكرم أنه مستاء من تجاهل البدري له مشيرا إلى أنه يتمنى الحصول على فرصته خاصة وأنه جاء إلى الأهلي من أجل اللعب وليس للخروج خارج القائمة.

وأضاف المصدر إلى أن اللاعب يبحث عن عرض في الصيف المقبل للخروج على سبيل الإعارة والحصول على فرصة المشاركة.