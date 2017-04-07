ميدو جابر يقترب من القائمة الإفريقية في الأهلي

ميدو جابر قريب من القيد الإفريقي

اقترب ميدو جابر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من القيد في قائمة فريقه الإفريقية وذلك بعدما نجح اللاعب في حجز مكان أساسي له في تشكيل الأهلي في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يقوم الأهلي بقيد 4 لاعبين إلى قائمته الإفريقية في الأول من الشهر المقبل وذلك قبل انطلاق مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستجرى قرعة دور المجموعات من البطولة الإفريقية في السادس والعشرين من الشهر الجاري حيث منح الاتحاد الإفريقي للفرق المتأهلة الحق في قيد 4 لاعبين قبل بدء المباريات.

وجاء استقرار البدري على قيد اللاعب في قائمة الأهلي الإفريقية بعدما نجح في إثبات ذاته في الفترة الأخيرة وظهوره بشكل مميز مع الفريق.

ومن المتوقع أن يقوم البدري بقيد عمرو بركات أيضا في القائمة غير أن البدري ينتظر الوقوف على مستوى اللاعب قبل اتخاذ القرار النهائي.