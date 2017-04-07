مهاجم الأهلي على رادار وادي دجلة

ميدو يرغب في ضم أنطوي

دخل الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى مصر المقاصة جون أنطوي دائرة اهتمامات أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لوادي دجلة للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأعير أنطوي في يناير الماضي إلى صفوف مصر المقاصة بعدما فشل اللاعب في حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي تحت قيادة البدري.

وسجل أنطوي 4 أهداق مع المقاصة منذ الانضمام إليه حيث سجل هدفين في الدوري ، ومثلهما في كأس مصر.

ويرغب ميدو في تدعيم خط هجومه الموسم المقبل بالتعاقد مع المهاجم الغاني خاصة وأنه يرى حاجة فريقه لمهاجم قوي حيث سعى لضمه في يناير قبل أن ينتقل للمقاصة.