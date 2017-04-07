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ريال مدريد يحشد كامل أسلحته لمواجهة أتلتيكو مدريد

كتب علي نيوي
- 7 أبريل، 2017 7:24 م
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بث مباشر ريال مدريد ولاس بالماس

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو في الديربي

حشد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أسلحته استعدادا للمواجهة الصعبة غدا أمام أتلتيكو مدريد غدا في قمة مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

واستدعى زيدان كامل لاعبيه باستثناء المصاب رفائيل فاران والذي سيغيب مدة لن تقل عن أربعة أسابيع عن فريقه بعد تجدد إصابته.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :

حرسة المرمى : كيلور نافاس – كاسيا – روبن يانيز

خط الدفاع : كارفخال – بيبي – راموس – ناتشو – مارسيلو – كوينتروا – دانيلو

خط الوسط : كروس – خاميس رودريجيز – كاسيميرو – كوفاسيتش – مودريتش – أسينسيو – إيسكو

خط الهجوم : كريسيانو رونالدو – بنزيمة – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز- ماريانو – موراتا.

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