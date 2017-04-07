زيدان يعلق على موقعة أتلتيكو مدريد غدا في الليجا

زيدان: تنتظرنا مباراة مليئة بالمعاناة غدا

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على مواجهة فريقه غدا أمام أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة قال زيدان “تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة غدًا، لن تكون مختلفة عن المباريات الأخرى القادمة ولكن لأنها ديربي فنحن نعرف كيف ستكون”.

وأضاف “أنا لا أعرف شيء عن أتلتيكو مدريد سوى أنهم سيكونوا خصمًا صعبًا في مباراة الغد وما يهمني هو ما سيقوم به فريقي فقط”.

زيدان: سنقاتل في هذه المرحلة الهامة من الموسم

وتابع ” نلعب كل مباراة في الليجا من أجل الفوز وسنقاتل بكل ما نملك في هذه المرحلة من الموسم”.

وأضاف “كما قُلت سابقًا لدينا تسع مباريات مهمة للغاية وجميع اللاعبين مهمين ليس الـBBC فقط وهم يعلمون بأننا مجموعة واحدة”.

وأتم حديثه “لا يوجد فريق مُفضل للفوز بالديربي، النقاط الثلاث على المِحك وغدًا سنرى ما يحدث”.