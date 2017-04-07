رئيس الكاف يجهز لضربة قوية لبي إن سبورتس

الكاف يجهز لمراجعة عقده مع الشركة الفرنسية المحتكرة لبطولاته

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على نيته مراجعة عقد الاتحاد مع شركة لا جاردير الفرنسية المالكة لحقوق بث البطولات القارية في أفريقيا.

وأشار احمد احمد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الجمعة في جنوب أفريقيا إلى أن الاتحاد الأفريقي بصدد مراجعة كافة بنود التعاقد مع الشركة الفرنسية.

وكانت شركة لا جاردير قد حصلت على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية من الكاف بعقد طويل الأمد بعد الاتفاق مع عيسى حياتو رئيس الكاف السابق.

وقال أحمد أحمد: ” الجميع يعرف أن العقد ليس جيداً بما فيه الكفاية ويجب مراجعة كافة بنوده “.

وكانت أزمة قد نشبت بين المسؤولين المصريين وعيسى حياتو بعد توقيعه على العقد مع الشركة الفرنسية المالكة لحقوق كافة بطولات الاتحاد الأفريقي.

وفي حال مراجعة رئيس الكاف الجديد للعقد مع الشركة، فإنه من المحتمل أن يتم تجديد البنود الخاصة به مما يسمح لقنوات أخرى غير بي إن سبورتس بالحصول على حقوق بث البطولات.