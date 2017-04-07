مرتضى منصور: 3 أشخاص قاموا بسحر أسود للزمالك.. و”شبراخيت” ستؤكد لنا!

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على ثقته في وجود مؤامرة مدبرة ضد القلعة البيضاء من عدد من الأشخاص.

وأشار منصور في تصريحات خلال احتفالية نادي الزمالك بإقامة عدد من المنشآت في مقر النادي، إلى وجود أشخاص قاموا بعمل سحر أسود للاعبي الفريق.

وقال رئيس الزمالك: ” الثلاثي ممدوح عباس، أحمد سليمان وعبد الله جورج هم من قاموا بعمل سحر أسود للزمالك في الفترة الماضية “.

وأكمل: ” السحر الأسود هو السبب فيما يمر به نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة وسنتأكد من الأمر عن طريق الذهاب لشبراخيت “.

واختتم: ” اتحدى أن يكون أعضاء ومشجعي نادي الزمالك يعرفون شكل ممدوح عباس أو رقم هاتفه، فهو لم يقدم أي شيء للزمالك “.

وجاءت تصريحات مرتضى منصور على هامش احتفالية نادي الزمالك بافتتاح عدد من المنشات في وجود عدد من نجوم الكرة في مصر.