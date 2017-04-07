شمس وعدلي مندوبان عن الأهلي في احتفالية الزمالك

شيرين شمس وسمير عدلي يحضران احتفالية الزمالك

حضر الثنائي شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري للقلعة الحمراء احتفالية نادي الزمالك المقامة اليوم الجمعة.

ويقيم نادي الزمالك احتفالية مساء اليوم الجمعة لافتتاح عدد من المنشات الخاصة بالقلعة البيضاء في مقر النادي بميت عقبة.

وأرسل مجلس إدارة نادي الزمالك دعوة لإدارة الأهلي والجهاز الفني بقيادة حسام البدري قبل عدة أيام ماضية من أجل حضور الاحتفالية.

وقررت إدارة الأهلي إرسال الثنائي شمس وعدلي كمندوبين عن القلعة الحمراء من أجل التواجد وتلبية دعوة إدارة الزمالك.

ويحضر الاحتفالية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري بالإضافة إلى عدد من لاعبي الاهلي والزمالك السابقين ومسؤولين آخرين.