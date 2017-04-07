مدرب المقاصة يختار المركز الأفضل لأحمد الشيخ

إيهاب جلال: دفعت بأحمد الشيخ في ثلاثة مراكز

اختار إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة، المركز الذي يفضل أن يظهر فيه اللاعب أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق والمعار من صفوف الأهلي.

وأشار جلال في تصريحات لبرنامج العين الثالثة عبر قناة أون سبورت إلى أنه يفضل الدفع بأحمد الشيخ في مركز الجناح الأيمن كما المعتاد.

وأشار مدرب المقاصة إلى أنه أحياناً ما يدفع باحمد الشيخ في مركز صانع الألعاب في وسط الملعب تماماً، وهو المكان الذي يلعب فيه عبد الله السعيد لاعب الأهلي حالياً.

وأوضح إيهاب جلال أن أحمد الشيخ يجيد اللعب في كلا المركزين في ظل تمتعه بقوة جسمانية إلى جانب سرعة ومهارة اللعب والدقة في التصويب.

واختتم إيهاب جلال حديثه بالتأكيد على أنه أحياناً ما دفع باحمد الشيخ في مركز الجناح الأيسر، مؤكداً على أنه لا يعد المركز الأساسي والأفضل للاعب.