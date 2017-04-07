إيهاب جلال رداً على البدري: “دفاعنا مش ضعيف”

إيهاب جلال يرد على تصريحات حسام البدري عن المقاصة

رد إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة على تصريحات حسام البدري مدرب الأهلي عن ضعف الأداء الدفاعي للفريق الفيومي في الفترة الأخيرة.

وكان البدري قد أكد على أن الاداء الدفاعي لنادي مصر المقاصة يعد ضعيفاً في الفترة الحالية، مؤكداً على أن الفريق من السهل اختراق منطقته الدفاعية.

وشدد إيهاب جلال في تصريحات عبر برنامج العين الثالثة على قناة أون سبورت على عدم دقة حديث حسام البدري عن فريقه.

وأشار جلال إلى أن دخول 20 هدفاً في مرمى المقاصة خلال مباريات الدوري المصري لا يعد أساساً لقوياً للحديث عن ضعف دفاع الفريق.

واختتم جلال حديثه بالتأكيد على أنه من نوعية المدربين الذين يميلون للمخاطرة في المباريات، مشدداً على أنه يتحمل الأهداف التي تدخل مرمى فريقه نظراً لمخاطرته وليس بسبب لاعبيه.