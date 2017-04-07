رسمياً.. محمد صلاح يستقيل من منصبه في الزمالك

محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار كمدرب عام في الزمالك

تقدم محمد صلاح المدرب العام لنادي الزمالك باعتذار رسمي لإدارة ناديه عن الاستمرار في منصبه في القلعة البيضاء.

وكان البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك قد طلب الاستغناء عن محمد صلاح وعدم استكماله لمهمته مع الفريق كمدرب عام.

وبناء على رغبة إيناسيو، فتقدم محمد صلاح باستقالة رسمية لإدارة الزمالك من أجل عدم الاستمرار في الجهاز بناء على رغبة المدير الفني البرتغالي.

ويرى إيناسيو ضرورة تقليص عدد المساعدين المصريين في الجهاز الفني للفريق، في ظل اصطحابه لثنائي برتغالي معاون له في الجهاز الفني للزمالك.

ويستعد الزمالك حالياً لملاقاة إنبي يوم الأثنين القادم على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد صلاح قد قاد الزمالك في مباراته الماضية أمام الشرقية في الدوري المصري، والتي خسرها الفريق الأبيض بهدف نظيف.