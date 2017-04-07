أخبار محمد صلاح.. صلاح يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

تقارير إيطالية تتحدث عن عودة محتملة لصلاح إلى الدوري الإنجليزي

تحدثت تقارير إعلامية إيطالية على إمكانية عودة المصري محمد صلاح جناح نادي روما الإيطالي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

وسبق لصلاح أن لعب في صفوف تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة الماضية بعدما فاز البلوز بتوقيعه في ظل منافسة قوية من جانب ليفربول.

إلا أن صلاح رحل عن تشيلسي نحو الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا، قبل أن ينتقل منه إلى روما الذي ظل معه حتى الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى وجود رغبة لدى عدد من الأندية الإنجليزية في التعاقد مع محمد صلاح خلال الفترة الحالية.

ولم تتطرق الصحيفة الإيطالية للحديث عن اسماء الأندية الراغبة في ضم صلاح من إنجلترا، مؤكداً على احتمالية أن يشهد الصيف القادم انتقال جديد للمصري نحو البريميرليج.