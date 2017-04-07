أخبار محمد صلاح.. صلاح: مازال بإمكاننا خطف الدوري من يوفينتوس

صلاح: خسارة الكأس محزنة.. ولكن الدوري مازال في المتناول

أكد محمد صلاح جناح نادي روما الإيطالي على قدرة فريقه على الفوز بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري، بعدما فقد القدرة على المنافسة على جميع البطولات الاخرى.

روما ودع مسابقة الدوري الأوروبي على يد ليون الفرنسي، قبل ايام قليلة من خروجه من الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا في الديربي على يد لاتسيو.

وأشار صلاح في تصريحات لقناة سكاي سبورت الإيطالية، إلى أن روما مازال قادراً على خطف لقب الدوري الإيطالي من يوفينتوس المتربع على الصدارة.

وشدد صلاح على أن خروج روما من كأس إيطاليا يعد أمراً محزناً، مؤكداً على أن فريقه لا يجب أن يخرج خالي الوفاض مع نهاية الموسم الجاري.

واختتم صلاح حديثه بالتأكيد على أن فريقه يقدم أداء جيد تحت قيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، مشيراً لاستمراره في المنافسة على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة.