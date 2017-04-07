الزمالك يدبر منصب جديد لمحمد صلاح

الزمالك يفكر في منصب إدارة لمحمد صلاح

يفكر مسؤولو نادي الزمالك في تدبير منصب إداري لمحمد صلاح المدرب العام للفريق في ظل احتمالية عدم استمراره في منصبه الحالي.

محمد صلاح بات مهدداً بالرحيل عن منصبه الحالي في ظل رغبة البرتغالي أجوستو إيناسيو في الاستغناء عنه وتقليل عدد المساعدين المصريين في الجهاز الفني للفريق.

ويرغب مسؤولو نادي الزمالك في بقاء محمد صلاح مع الفريق في ظل رحيله عن حرس الحدود منذ أيام قليلة ماضية لتولي المنصب في القلعة البيضاء.

ويحاول مسؤولو الزمالك توفير منصب إداري لمحمد صلاح من أجل البقاء مع الفريق وعدم الرحيل عنه بصورة نهائية، مع الاستجابة لطلب إيناسيو بعدم تواجده كمدرب عام.

ويعقد صلاح جلسة مع إيناسيو من أجل الوقوف على القرار النهائي بشأن مستقبله مع نادي الزمالك، خاصة بعدما أبدى البرتغالي رفضاً لتواجده.