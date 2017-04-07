صلاح يحدد مصيره مع الزمالك بطلب عقد جلسة مع إيناسيو

محمد صلاح يطلب تحديد مصيره مع الزمالك في جلسة مع إيناسيو

طلب محمد صلاح المدرب العام لنادي الزمالك عقد جلسة مع البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق خلال الساعات المقبلة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع إيناسيو لتدريب نادي الزمالك بصورة رسمية صباح اليوم الجمعة بعدما وصل إلى القاهرة منذ ساعات قليلة ماضية.

وسبق لإيناسيو أن طلب الاستغناء عن محمد صلاح وعدم تواجده في الجهاز الفني لنادي الزمالك في ظل وجود مساعدين للبرتغالي بالجهاز الفني.

ويعقد صلاح جلسة مع إيناسيو من أجل الوقوف على القرار النهائي بشأن مستقبله مع نادي الزمالك، خاصة بعدما أبدى البرتغالي رفضاً لتواجده.

ومن المقرر أن تقام الجلسة مساء اليوم الجمعة بعد انتهاء الفريق من تدريبه الذي يقام على ملعب الهدف بعدما تم نقله من ملعب عبد اللطيف أبو رجيله.