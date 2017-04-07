إيناسيو يطلب رحيل محمد صلاح عن الزمالك

إيناسيو يطلب رحيل محمد صلاح عن الجهاز الفني للزمالك

طلب البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك رحيل محمد صلاح المدرب العام للفريق عن منصبه وعدم العمل معه في الفترة المقبلة.

وتحدث إيناسيو مع مسؤولي الزمالك حيث طلب منهم تقليل عدد المساعدين المصريين المتواجدين في الجهاز الفني للفريق في ظل وجود مساعدين اجانب بصحبته.

وطلب إيناسيو عدم الاعتماد على محمد صلاح في الفترة المقبلة، إلى جانب رحيل علاء عبد الغني مدرب الزمالك الذي تم تعيينه في الجهاز.

وجاء طلب إيناسيو بعد توقيعه رسمياً على عقود تدريبه لنادي الزمالك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ليصبح المدير الفني الجديد للفريق بصورة رسمية.

وسيقود إيناسيو تدريب الزمالك اليوم الجمعة للمرة الأولى بعدما حضر إلى القاهرة منذ أيام قليلة ماضية لتولي المهمة بصورة رسمية.