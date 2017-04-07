بالفيديو.. محمد حلمي يرد على شيكابالا “افتراء وكذب”

كيف علق محمد حلمي على هجوم شيكابالا؟

رفض محمد حلمي المدير الفني السابق لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك الحديث عن مستقبل الفريق أو الجهاز الفني الجديد للفارس الأبيض.

وعلق حلمي فقط على التصريحات والاتهامات التي أطلقها محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق في وسائل الإعلام خال الفترة الأخيرة.

واتهم شيكابالا محمد حلمي بمجاملة بعض اللاعبين ومشاركتهم في المباريات على حساب لاعبين آخرين.

وأكد حلمي أن كل ما أطلقه شيكابالا مجرد افتراء وكذب ولا يجب أن يقال لأن الجميع يعلم من هو وما هي أخلاقه.

وأشار حلمي إلى أنه يكن كل تقدير واحترام للاعبي الزمالك والإدارة وكل من يعمل في القلعة البيضاء.

واختتم محمد حلمي حديثه بتمنياته بالتوفيق للفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة مشددًا على صعوبتها ومطالبًا اللاعبين بالتركيز.

يذكر أن إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور كانت قد أعلنت إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي عقب الخسارة من سموحة وتم التعاقد مؤخرًا مع البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق.