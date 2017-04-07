البدري: الزمالك أمامه فرصة واحدة للمنافسة على لقب الدوري

البدري: مباراة الزمالك والمقاصة ستحدد موقف الأبيض من المنافسة

أكد حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي أن المارد الأحمر لم يحسم بطولة الدوري بعد.

وأشار البدري في تصريحات صحفية أن الزمالك لم يخرج بعد من صراع المنافسة على لقب الدوري كما تصور البعض خلال الساعات الأخيرة.

وشدد البدري على أن الزمالك عنده الفرصة من أجل المنافسة على لقب الدوري مرة أخرى على الرغم من فارق النقاط بينه وبين الأهلي المتصدر بـ18 نقطة.

وأكد المدير الفني للأهلي أن الزمالك له مباراة مؤجلة وهي التي تبقي حظوظه وآماله في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وأضاف البدري أن مباراة الزمالك مع مصر المقاصة في منتصف الشهر الجاري هي التي ستحدد بشكل كبير موقف الزمالك من المنافسة على اللقب مشيرًا إلى أنه في حالة الخسارة سيكون من الصعب منافسة الفارس الأبيض على اللقب وسيكون بين الأهلي ومصر المقاصة الوصيف.

وأوضح مدرب الأهلي أنه يسعى لحسم اللقب مبكرًا وإسعاد الجماهير الحمراء والحفاظ على درع الدوري للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن الأهلي كان قد نجح في الفوز على بتروجيت بهدفين نظيفين ويستعد لخوض مباراة هامة أمام الاتحاد السكندري.