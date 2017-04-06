سيد عبد الحفيظ: علي معلول للبيع في حالة واحدة فقط

سيد عبد الحفيظ يوضح..هل يرحل علي معلول؟

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة رحيل الدولي التونسي علي معلول عن الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد “عبد الحفيظ” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “دي إم سي” أن أخبار رحيل علي معلول اجتهادات من الصحفيين ووسائل الإعلام.

وأوضح مدير الكرة أن الأهلي تعاقد مع علي معلول للمساهمة في فوز الفريق بلقب الدوري ودوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف:” علي معلول من العناصر الأساسية بالفريق ونعول عليه كثيراً في مساعدة الأحر”.

عبد الحفيظ: سنوافق على بيع علي معلول في حالة واحدة

واختتم “عبد الحفيظ” حديثه قائلاً:” ولكن سنفكر في الأمر إذا حصنلتا على عرض بمبلغ مالي صخم”.