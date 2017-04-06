البدري يكشف سر مشاركة كوليبالي أساسياً أمام بتروجيت

البدري يوضح سبب الدفع بكوليبالي أمام بتروجيت منذ البداية

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسباب الدفع بالمهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي أساسياً لقيادة هجوم الأهلي أمام بتروجيت.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بتروجيت بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ23، أحرز منها كوليبالي الهدف الأول.

وأكد “البدري” في المؤتمر الصحفي أن كوليبالي اكتسب ثقته بشكل كبير بعد إحرازه هدفين هدفين في مباراة الداخلية.

البدري” الثقة كانت سر مشاركة كوليبالي أمام بتروجيت

وأوضح أنه كان لابد من الدفع به أساسياً في مباراة بتروجيت اليوم لمنحه مزيد من الثقة وقد نجح في إحراز الهدف الأول.

وأضاف:” كوليبالي لاعب مميز ومستواه يتطور من مباراة لأخرى وأثق فيه ونمنتى مواصلة تألقه”.