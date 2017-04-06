البدري: الدوري لم يحسم بعد وسعيد بعودة ربيعة

البدري: راض عن مستوى اللاعبين أمام بتروجيت

أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن رضاه التام على أداء لاعبين في مباراة اليوم أمام بتروجيت.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بتروجيت بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ23 بالدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد السلام.

وأكد “البدري” في المؤتمر الصحفي أن المباراة كانت صعبة على الأهلي في ظل امتلاك بتروجيت لجهاز فني على مستوى عالي بقيادة حسن شحاتة.

وأوضح مدرب الأحمر ان الفريق لديه ضغط مباريات كبير هذا الشهر، فسيخوص 7 مباريات، لعب منهم مباراتين ويتبقى له خمس لقاءات”.

البدري: الدوري في الملعب والمشوار لا يزال طويل

ورفض البدري نغمة حسم اللقب قائلاً:” المشوار لا يزال طويلاً والدوري في الملعب، والفرق المنافسة ستلتقي مع بعضها في الجولات القادمة فهذا مفيد لنا”.

وأضاف:” المنافسة كبيرة بين لاعبي الفريق، والجميع يريد اللعب وسيحصل اللاعبين على فرصتهم كاملة مع الفريق”.

وأبدى البدري سعادته بعودة رامي ربيعة للمشاركة قائلاً:” سعيد بعودة ربيعة فهو إضافة للفريق وظهر بمستوى طيب، صبري رحيل واصل اللعب للمباراة الثانية على التوالي ويقدم مستويات جيدة”.