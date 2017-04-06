يالفيديو..عبد الحفيظ يكشف تفاصيل إصابة حجازي وتألق كوليبالي

سيد عبد الحفيظ يشكر لاعبي الأهلي بعد الفوز على بتروجيت

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر للاعبي الفريق عقب الفوز الذي حقق الأحمر اليوم على حساب نظيره بتروجيت.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بتروجيت بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ23 بالدوري الممتاز والتي أقيمت على ملعب السلام.

وأكد “عبد الحفيظ” في تصريحات تليفزيونية أن الفريق حقق فوز مهم أمام فريق صعب يمتلك جهاز فني على مستوى عالي.

وأوضح مدير الكرة أن الأهلي تخطى واحدة من المباريات الصعبة، ونأخذ المباريات خطوة خطوة في طريقنا للحفاظ على اللقب.

عبد الحفيظ: حجازي اشتكى من العضلة الضامة

وعن إصابة أحمد حجازي، قال:” حجازي اشتكى من شد في العضلة الضامة، والكشف المبدئي أظهر ان الإصابة بسيطة”.

ونفى عبد الحفيظ صرف مكافأت للاعبين بعد الفوز على بتروجيت قائلاً:” لا توجد مكافأت بعد الفوز اليوم، فلدينا لائحة مكافأت يتم تطبيقها مع اللاعبين”.

وعن تألق كوليبالي، قال:” كوليبالي لاعب جيد ويساعد الفريق، وأي لاعب ينضم للاهلي يكون لديه شخصية كبيرة وقادر على الإضافة، ويحسب للجهاز الفني اختيار الوقت المناسب لمشاركته”.