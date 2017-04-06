مدرب الأهلي يكشف سر تألق كوليبالي

مدرب الأهلي سعيد بالفوز على بتروجيت

أعرب أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره بتروجيت.

وأكد ” أيوب” أن المهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي حصل على ثقة الجهاز الفني واستغل الفرصة التي حصل عليها ونجح في تثبيت أقادمه وتقديم روشتة اعتماده للجهاز الفني.

وأوضح مدرب الأحمر أن الأداء قد يكون مختلف في مباراة الليلة، ولكن الفريق المنافسة طبق تنظيم وتكتيك على أرضية الملعب ضيقت المساحات أمام اللاعبين.

وأضاف بأن الفريق يعاني من ضغط المباريات والذي يسبب حالة إجهاد عالية على اللاعبين في المباريات.

أيوب: عبد الله السعيد يعاني من الإجهاد وله دور مهم

وعن سر هبوط مستوى عبد الله السعيد قال:” عبد الله السعيد أو لاعب أخر وارد تعرضه للإجهاد بسبب كثرة مشاركاته، ولكنه له دور مهم في الفريق ولا غنى عنه”.

وعن نغمة حسم اللقب، قال:” نحن لا نستعجل الأمور،ونلعب مباراة بمباراة، والدوري في الملعب في ظل المنافسة بين الفرق”.