الأهلي يرفض الراحة استعدادا للاتحاد السكندري

الأهلي يتدريب غداً استعداداً لزعيم الثغر

رفض حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز على بتروجيت اليوم الخميس بالدوري الممتاز.

وقرر البدري خوض الفريق تدريباته عصر غد الجمعة على ملعب مختار التتش استعداداً للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

الأهلي يستأنف تدريباته غداً استعداداً للاتحاد

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين بالدوري والمقررة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره بتروجيت بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ23، أحرزهما كوليبالي ووليد سليمان.