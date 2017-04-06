جماهير الأهلي تسخر من الزمالك في مدرجات ملعب السلام

جماهير الأهلي تواصل سخريتها من الزمالك

واصلت جماهير النادي الأهلي سخريتها من جماهير الغريم التقليدي نادي الزمالك، خلال حضورها في مدرجات ملعب السلام خلال مباراة بتروجيت.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بتروجيت حالياً على ملعب السلام في مباراة الجولة الـ23 بالدوري الممتاز.

جماهير الأهلي للزمالك: مقاصة وسموحة وشرقية بيضة حلوة طرية

وهتفت جماهير الأهلي بسخرية من الزمالك في المدرجات قائلة:” العب يا زمالك الدوري لسه في الملعب، مقاصة وسموحة وشرقية بيضة حلوة طرية”.

وتقدم الأهلي على بتروجيت حالياً بهدف نظيف أحرزه الإيفواري سوليماني كوليبالي.