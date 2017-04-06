تعرف على إصابة أحمد حجازي أمام بتروجيت

حجازي يتعرض للإصابة في مباراة بتروجيت

تعرض أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة الفريق أمام بتروجيت والمقامة حالياً على ملعب السلام في إطار منافسات الجولة الـ23 بالدوري.

ويعاني أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي من شد في العضلة الأمامية خلال مباراة بتروجيت في الوقت الحالي.

أشعة لأحمد حجازي في الأهلي غداً

ومن المقرر أن يخضع مدافع المارد الأحمر لأشعة غداً الجمعة، على أن يخضع لإختبار طبي في مران الفريق عصر الغد.

جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على عرش ترتيب الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة.