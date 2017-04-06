فيديو .. كوبري رائعه لـ”عبدالله السعيد” لاعب بتروجيت

الاحد 2017/03/19
الدوري المصري
بتروجت Vs الاهلي
مقالات كبار الكتاب
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إكرامي: استبعادي من المنتخب؟ لم أخطأ من الأساسأحمد إبراهيم 19 فبراير، 2017 11:14 ص
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خالد الإتربي يكتب : عودة الحضري للأهلي !وليد موافى 4 فبراير، 2017 12:48 م
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أحمد سمير يكتب : بين الفتي والحب والكره يقع الانتماءوليد موافى 23 يناير، 2017 11:57 ص
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خالد الإتربي يكتب : فضايح يا معالي الوزيرomar 30 ديسمبر، 2016 11:44 م
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أحمد سمير يكتب : هل قراءة المنافس وحدها تجلب الفوز ؟وليد موافى 28 ديسمبر، 2016 4:30 م
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فيديو .. الحسرة علي وجه حسن شحاتة بعد الهزيمة من الأهلي6 أبريل، 2017 8:58 م
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ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي وبتروجيت6 أبريل، 2017 8:55 م
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بالفيديو..وليد سليمان يحرز الهدف الثاني للأهلي أمام بتروجيت6 أبريل، 2017 8:44 م
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بالفيديو..العارضة تمنع وليد سليمان من هدف عالمي في بتروجيت6 أبريل، 2017 8:39 م
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بالفيديو..البدري عن هدف الأهلي: كوليبالي أهو كوليبالي أهو6 أبريل، 2017 8:09 م
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بالفيديو..كوليبالي يحرز هدف التقدم للأهلي أمام بتروجيت6 أبريل، 2017 7:51 م
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