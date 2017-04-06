كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

مفاجآت في تشكيلة الأهلي أمام بتروجيت

كشف حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته اليوم أمام بتروجيت.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الممتاز.

وشهدت تشكيلة الأهلي مفاجآت بالجملة خاصة بتواجد الإيفواري كوليبالي في التشكيل الأساسي للفريق.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، سعد سمير، أحمد حجازي، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، ميدو جابر.

خط الهجوم: وليد سليمان، كوليبالي.

وجاء على دكة البدلاء كلا من:

محمد الشناوي، عمرو جمال، مؤمن زكريا، رامي ربيعة، محمد هاني، حسام غالي، أحمد حمودي.

بينما استبعد كلا من: أحمد عادل عبد المنعم، أكرم توفيق، حسين السيد.