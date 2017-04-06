ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي وبتروجيت

الأهلي يسقط بتروجيت بثنائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصار ثمين على حساب نظيره فريق بتروجيت بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ23 بالدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد السلام.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 40 عن طريق مهاجمه المتألق، الإيفواري سوليماني كوليبالي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 1 – 0 .

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه، حتى نجح في إحراز الهدف الثاني عبر الحاوي وليد سليمان في الدقيقة 78، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2 – 0 .

الأهلي يواصل قبضته على الصدارة

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده لـ58 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد بتروجيت عند 33 نقطة في المركز السادس.