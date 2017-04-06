بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم الخميس 6-4-2017 في الدوري

بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم

يستضيف فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري نظيره بتروجيت في مباراة قوية للغاية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ويحتضن ملعب السلام المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الممتاز.

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ويدخل فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي وعيته على الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط.

ويطمع الأهلي في استغلال سقوط غريمه التقليدي الزمالك أمس والخسارة أمام الشرقية بهدف دون رد.

ويسعى الأهلي لواصلة انتصاراته والابتعاد بالقمة عن المقاصة الذي يطارده عيها والاقتراب من حسم اللقب لصالحه للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت الفترة الأخيرة توجيه تحذيرات من جانب حسام البدري المدير الفني للفريق للاعبيه بعدم الاستهتار بالفريق البترولي واستغلال الفرص التي تتاح للاعبي الأهلي أمام مرمى بتروجيت.

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ويخشى البدري من تكرار سيناريو مباراة الدور الأول أمام الفريق البترولي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

في المقابل يدخل فريق بتروجيت المباراة تحت قيادة حسن شحاتة المدير الفني للفريق.

ويطمع فريق بتروجيت في إيقاف قطار انتصارات الأهلي وتلقينه أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري.

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ويسعى حسن شحاتة نجم الزمالك السابق في تعطيل قطار الأهلي ومساعدة فريقه الحالي بتروجيت بالثلاث نقاط وفريقه السابق الزمالك بمنحه فرصة المنافسة على لقب الدوري.

ويطمع المعلم في أن يخرج من مباراة اليوم منتصرًا أو على الأقل حصد نقطة التعادل كما حدث في مباراة الدور الأول.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا القمة برصيد 55 نقطة بينما بينما يأتي فريق بتروجيت في المركز السادس برصيد 33 نقطة.