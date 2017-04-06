وكيل عماد متعب يكشف حقيقة انتقاله للدوري المغربي

هل ينتقل عماد متعب للدوري المغربي؟

ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود مفاوضات من جانب العديد من الأندية المغربية من أجل طف خدمات عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان عماد متعب قد دخل في أزمة كيرة مع حسام البدري خلال الفترة الماضية بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة في المباريات بشكل أساسي وتهميش دوره.

ونشرت صحيفة البطولة المغربية اليوم الخميس أخبار تفيد بأن أندية الوداد والرجاء والجيش المغربي يخططون للفوز بخدمات متعب خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد نادر شوقي وكيل أعمال عماد متعب أن كل ما تردد في الأمر لا أساس له من الصحة وأنها مجرد اجتهادات ولا يوجد هناك أي اتصالات بين متعب والأندية المغربية.

وكان متعب قد هدد بالرحيل عن الأهلي وإلغاء تجديد عقده لمدة موسم واحد في حالة استمرار تهميشه.

يذكر أن حسام البدري استبعد عماد متعب من قائمة الفريق التي ستواجه فريق بتروجيت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز.