إيناسيو يضع خطة إنقاذ الزمالك مع الجهاز الفني

جلسة خاصة بين إيناسيو وجهاز الزمالك اليوم

قرر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع الجهاز الفني بالقلعة البيضاء.

وحدد البرتغالي إيناسيو موعدًا لعقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق مساء اليوم الخميس في مقر القلعة البيضاء.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حصل على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمس أمام الشرقية.

ويسعى إيناسيو لتحديد مهام وخطة عمل الجهاز الفني للزمالك خلال المرحلة المقبلة من أجل انتشال الفريق من الوضع الذي وقع فيه خلال الفترة الأخيرة.

ويعاني الزمالك خلال الفترة الأخيرة من تدهور كبير في الأداء أثر على نتائج الفريق الذي تلقى ثلاث هزائم متتالية في الفترة الأخيرة بالدوري.

ومن المقرر أن يشهد مران الزمالك غداً الجمعة الظهور الأول لإيناسيو بصورة رسمية مع الفريق بعدما شاهد لقاء الأمس من مدرجات ملعب السلام.

يذكر أن الزمالك كان قد خسر مباراة الشرقية أمس بهدف دون رد على ملعب السلام ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.