تقرير.. “العقم” ضمن 4 أزمات تواجه إيناسيو في بدايته مع الزمالك

4 أزمات تواجه الزمالك في مبارياته المقبلة

ساعات قليلة يحتاجها البرتغالي أجوستو أيناسيو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك لبداية مشواره بصورة رسمية مع الفريق ليكون خليفة محمد حلمي الراحل عن المنصب.

أزمات عدة تواجه الزمالك في الفترة الأخيرة بالتأكيد ستزيد صعوبة بداية المدير الفني البرتغالي الجديد مع الفريق خاصة في ظل عدم الاستقرار الفني الذي يلاحق الأبيض مؤخراً.

العقم التهديفي للزمالك سيكون عاملاً قوياً في زيادة صعوبة بداية إيناسيو مع الفريق، خاصة أن الفريق لم ينجح في زيارة الشباك منذ ثلاث مباريات كاملة.

النصر للتعدين، مصر المقاصة، وأخيراً الشرقية، ثلاث مباريات لم ينجح لاعبو الزمالك في تسجيل أي هدف خلالهم، أي أن الفريق لم يسجل أهداف منذ 42 يوماً وبما يعادل 270 دقيقة في المواجهات الأخيرة.

خسارة الزمالك في مبارياته الثلاث الماضية يعد أمراً صعباً على جماهير الفريق، ومع بداية إيناسيو لمهمته أمام إنبي فإن الفريق بات مرشحاً لنتيجة سلبية رابعة.

الزمالك لم يخسر ثلاث مباريات على التوالي منذ موسم 2009-2010، وبالتالي فإن الفريق حقق رقماً سلبياً جديداً بعد مرور ما يزيد عن سبع سنوات.

الرقم السلبي للزمالك مع ضعف الاستقرار الفني بالتأكيد سيكون له أثر سيء على الحالة النفسية للاعبين، وهو ما سيؤدي إلى حاجة البرتغالي للعمل نفسياً قبل أن يكون فنياً.

وفي ظل الأزمات الثالثة الماضية، فإن الإصابات مازالت تلاحق لاعبي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، حيث بات البرتغالي في حيرة من أمره بشأن الجانب الأيمن تحديداً.

إصابة الثنائي أسامه إبراهيم وحسني فتحي ستزيد من صعوبة مهمة إيناسيو، الذي سيصبح في حاجة للدفع بلاعب في الجبهة اليمني دون أن يكون مركزه.

ويبدو أن أحمد توفيق سيكون هو الملاذ الوحيد للمدرب البرتغالي للخروج من أزمة الإصابات، حيث أحياناً ما شارك اللاعب في مركز الظهير الأيمن خلال مباريات الزمالك من قبل.