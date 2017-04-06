أزمة جديدة تضرب الزمالك قبل مواجهة إنبي

إصابة حسني فتحي تزيد متاعب الزمالك قبل مواجهة إنبي

أكد طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك على إصابة اللاعب حسني فتحي بشد في العضلة الأمامية خلال الفترة الحالية.

وأشار سليمان إلى أن حسني فتحي لن يتمكن من المشاركة مع الزمالك في مواجهة إنبي المقبلة المقرر لها يوم الأثنين القادم بالدوري المصري.

ويعاني الزمالك في الفترة الأخيرة من سوء نتائج الفريق، حيث خسر ثلاث مباريات متتالية كان آخرها أمام الشرقية مساء أمس الأربعاء.

ويحتاج حسني فتحي لتدريبات تأهيلية في الفترة المقبلة من أجل القدرة على العودة للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

وكان أسامه إبراهيم ظهير ايمن نادي الزمالك قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشرقية، حيث سيحتاج للراحة لفترة تمتد إلى ثلاثة أسابيع.

وبذلك، فإن الزمالك سيعاني على مستوى الجبهة اليمنى في ظل عدم لحاق ثنائي الفريق بالمباراة المقبلة أمام إنبي في اللقاء القادم بالدوري.