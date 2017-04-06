ظهير الزمالك يجري عملية جراحية

عملية جراحية لأسامه إبراهيم بعد إصابته أمام الشرقية

خضع اللاعب أسامه إبراهيم ظهير نادي الزمالك لعملية جراحية في الأنف بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الشرقية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء.

وتعرض أسامه إبراهيم لإصابة في الأنف خلال مباراة الزمالك أمام الشرقية على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

وأجرى ظهير الزمالك الجراحة من أجل رد عظمة الأنف إلى وضعها الطبيعي، حيث من المنتظر أن يرتدي قناعاً واقياً في تدريبات الفريق المقبلة.

وسيحتاج أسامه إبراهيم للغياب عن تدريبات الزمالك لمدة ثلاثة أسابيع، على أن يعود للمشاركة بعد تلك الفترة بصورة طبيعية.

وكان الزمالك قد خسر مباراته أمام الشرقية مساء أمس الأربعاء بهدف نظيف تحت قيادة محمد صلاح الذي تولى المهمة مؤقتاً خلفاً لمحمد حلمي.