تدريب صباحي لمستبعدي الاهلي من مواجهة بتروجيت

مروان محسن يواصل التأهيل بعد عملية الصليبي

خاض لاعبو النادي الأهلي المستبعدين من مواجهة بتروجيت تدريبهم صباح اليوم الخميس تحت قيادة سيد معوض مدرب الفريق.

وشارك في مران المستبعدين كلاً من عماد متعب، وكريم نيدفيد، وعمرو بركات، وعلي معلول، ومحمد نجيب، وباسم علي، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، ومسعد عوض، وأحمد حمدي.

وقاد المران سيد معوض مدرب الفريق إلى جانب التونسي أنيس الشعلالي مدرب الأحمال بالقلعة الحمراء.

وخضع مروان محسن مهاجم الأهلي لتدريبات تأهيلية في صالة الألعاب البدنية على هامش المران الصباحي الذي خاضه لاعبي الفريق.

وأدى مروان محسن جلسة تأهيل قبل أن يخوض تدريبات تأهيلية أخرى في حمام السباحة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالأهلي.

ويلتقي الأهلي مساء اليوم الخميس مع بتروجيت على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.