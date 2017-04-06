حازم إمام: أحلم برئاسة الزمالك

حازم إمام يدرس الترشح على منصب رئيس نادي الزمالك

أكد حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق على رغبته في الترشح لمنصب رئيس نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأشار حازم إمام إلى أنه يحلم في الفترة الحالية بأن يكون رئيساً لنادي الزمالك، مؤكداً على تلقيه لعدد من الطلبات للترشح على المنصب.

وأضاف لاعب الزمالك السابق بأنه لم يحسم قراره بشان الترشح على منصب رئيس النادي حتى الآن، مؤكداً على حسمه للأمر خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تنتهي فترة مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي مطلع العام القادم، حيث ستقام الانتخابات الخاصة بالمجلس الجديد في شهر مارس المقبل.

وسبق لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الحالي أن أعلن عن ترشحه للانتخابات المقبلة لرئاسة النادي خلال استقباله للبرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق.