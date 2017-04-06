منافس جديد لمرتضى منصور على رئاسة الزمالك

أيمن يونس يعلن ترشحه على مقعد رئاسة الزمالك

أعلن أيمن يونس لاعب نادي الزمالك السابق عن نيته الترشح على منصب رئيس النادي خلال الانتخابات التي تجري في العام القادم.

ومن المقرر أن تنتهي فترة مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي مطلع العام القادم، حيث ستقام الانتخابات الخاصة بالمجلس الجديد في شهر مارس المقبل.

وتحدث أيمن يونس تليفزيونياً، مؤكداً على أنه ينوي الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة.

وشدد يونس على أنه لم يحسم موقفه من الترشح بصورة نهائية، مشدداً على أن النسبة الأكبر تميل نحو ترشحه على المقعد.

وأشار يونس إلى انه سيعكف في الفترة المقبلة على دراسة الموقف بشكل كامل وتكوين قائمته التي سيخوض بها الانتخابات المقبلة.

وسبق لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الحالي أن أعلن عن ترشحه للانتخابات المقبلة لرئاسة النادي خلال استقباله للبرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق.