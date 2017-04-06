مرتضى منصور: محمد حلمي تعمد تدمير الزمالك

مرتضى: حلمي دمر الزمالك واللاعبين عن عمد

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أن محمد حلمي المدير الفني السابق للفريق تعمد تدمير اللاعبين قبل رحيله عن موقعه.

ورحل محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك سابقاً عن منصبه بعدما مني الفريق بخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

وشدد منصور في تصريحات تليفزيونية على أن محمد حلمي تعمد تدمير نادي الزمالك ولاعبيه بالخسارة في مواجهته الأخيرة امام سموحة.

وأضاف منصور بأن حلمي تعمد ألا يقوم بتدريب لاعبي الزمالك خلال التدريبات الأخيرة له مع الفريق وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات اللياقة لدى اللاعبين.

وكان مرتضى منصور قد أصدر قراراً بإقالة محمد حلمي من منصبه قبل أيام قليلة من مواجهة سموحة، حيث أعلن عن كون مواجهة الفريق السكندري هي الأخيرة للمدرب مع الفريق.

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة في الدوري المصري على يد الشرقية مساء امس الأربعاء بعدما قاد الفريق محمد صلاح بصورة مؤقتة.