مصر تحقق تقدماً جديداً في تصنيف الفيفا وتتوغل بين الأفضل عالمياً

مصر تتقدم للمرتبة 19 عالمياً وتتربع على صدارة العرب والأفارقة

تقدم منتخب مصر لمرتبة واحدة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر عن شهر أبريل صباح اليوم الخميس ليحتل الفراعنة المرتبة 19 عالمياً.

وجاء تقدم منتخب مصر بفضل الفوز على نظيره التوجولي في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين وانتهت بتفوق مصري بثلاثة أهداف نظيفة.

وتربع منتخب مصر على صدارة المنتخبات الأفريقية، حيث حل خلفه منتخبات السنغال، الكاميرون، بوركينا فاسو ونيجيريا في المراكز من الثاني وحتى الخامس على التوالي.

وعاد المنتخب البرازيلي إلى صدارة الترتيب العالمي من جديد بعدما تفوق على الأرجنتين التي عادت للمرتبة الثانية، ثم ألمانيا وتشيلي وكولومبيا في المراكز من الثاني وحتى الخامس عالمياً.

وجاء الترتيب العالمي كالتالي:

1- البرازيل

2- الأرجنتين

3- ألمانيا

4- تشيلي

5- كولومبيا

6- فرنسا

7- بلجيكا

8- البرتغال

9 – سويسرا

10- أسبانيا

أما الترتيب الأفريقي فجاء كالتالي:

1- مصر (19 عالميا ).

2- السنغال (30 عالميا).

3- الكاميرون (33 عالميا ).

4- بوركينا فاسو (35 عالميا ).

5- نيجيريا (40 عالميا).

6- الكونغو الديموقراطية (41 عالميا).

7- تونس (42 عالميا ).

8- غانا (45 عالميا ).

9- كوت ديفوار (48 عالميا).

10- المغرب (53 عالميا).