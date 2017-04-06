البدري يستقر على تشكيل الأهلي في مواجهة بتروجيت

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة بتروجيت

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على ملامح تشكيل فريقه في مواجهة بتروجيت مساء اليوم الخميس في الجولة 23 من الدوري المصري.

وسيلتقي الأهلي مع بتروجيت مساء الخميس على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

وكان البدري قد أعلن عن قائمة الاهلي المستدعاه للمباراة مساء أمس الأربعاء، والتي شهدت غياب عدد من اللاعبين من بينهم عماد متعب، علي معلول، صالح جمعة ومحمد نجيب.

وينوي البدري الدفع بتشكيل مقارب للذي ظهر به الفريق في مواجهته الماضية التي خاضها أمام الداخلية والتي انتهت بتفوق بأربعة أهداف نظيفة.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة بعدما خاض 21 مباراة، أمام مصر المقاصة صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة من 22 لقاء.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: صبري رحيل، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، عبد الله السعيد، ميدو جابر، أحمد حمودي.

خط الهجوم: عمرو جمال.