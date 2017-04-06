شيكابالا يشن هجوم شرس على محمد حلمي

شيكابالا: كنا نلعب مع حلمي بدون تعليمات ولا تدريبات

شن محمود عبد الرازق “شيكابالا” مهاجم نادي الزمالك هجوماً شرساً على محمد حلمي المدير الفني السابق للفريق وذلك بعد ساعات قليلة من رحيله.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام سموحة بهدفين نظيفين مما أدى إلى رحيل محمد حلمي وجهازه المعاون، قبل أن يتولى محمد صلاح المهمة مؤقتاً ليخسر من الشرقية بهدف نظيف أمس الأربعاء.

وشدد شيكابالا على أن نادي الزمالك كان يمر بظروف صعبة تحت قيادة محمد حلمي، مؤكداً على أن الأخير كان غير حريص على مستوى الفريق.

وأضاف شيكابالا: ” كنا ندخل المباريات بدون تعليمات واضحة ولا نعرف ما سنفعله في الملعب، مما كان يؤدي لظهور الفريق بهذا الشكل السيء “.

وأكمل: ” حتى في التدريبات، كنا نتدرب بطرق غريبة ولا يوجد أي تكتيك أو فنيات مجرد تدريبات بدنية مع تقسيمة للاعبين ثم ينتهي المران “.

واختتم: ” هناك لاعبين كانوا لا يتدربون بجدية ويشاركون بشكل دائم في المباريات، في حين يتدرب لاعبين أخرين بقوة ولا يشاركون بها “.