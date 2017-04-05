التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجيت

البدري يستقر على تشكيلة مباراة الأهلي أمام بتروجيت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذى سيواجه به نظيره بتروجيت فى مباراة الجولة الـ23 بالدوري.

وينوي البدري خوض مباراة بتروجيت بنفس تشكيل مباراته أمام الداخلية الأخيرة، حيث يستمر أحمد حمودي وميدو جابر وصبري رحيل أساسيون في تشكيلة الأحمر.

عمرو جمال يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: صبري رحيل، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي

خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، عبد الله السعيد

خط الهجوم: ميدو جابر، أحمد حمودي، عمرو جمال